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"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق

المركز: قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المواقع

قال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع -بمشيئة الله- تقلبات جوية وأمطاراً من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق.

وأضاف المركز اليوم: ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد قالت اليوم إنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الأحد على أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر جراء هذه الحالة مناطق: "مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية"، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأضافت المديرية: يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

https://twitter.com/PmeMediacen/status/1331203726116331521?s=20

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع -بمشيئة الله- تقلبات جوية وأمطاراً من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق.

وأضاف المركز اليوم: ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد قالت اليوم إنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الأحد على أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر جراء هذه الحالة مناطق: "مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية"، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأضافت المديرية: يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

https://twitter.com/PmeMediacen/status/1331203726116331521?s=20

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:19 PM

"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق

المركز: قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع -بمشيئة الله- تقلبات جوية وأمطاراً من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق.

وأضاف المركز اليوم: ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد قالت اليوم إنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الأحد على أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر جراء هذه الحالة مناطق: "مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية"، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأضافت المديرية: يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

https://twitter.com/PmeMediacen/status/1331203726116331521?s=20

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