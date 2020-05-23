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الأردن يسجّل 4 إصابات و9 حالات شفاء جديدة من كورونا

"الصحة الفلسطينية": حالة وفاة لمسنّة مصابة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 704 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: الحالات توزعت على النحو التالي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج، وحالتان لسائقي شاحنات أحدهما أردني، والآخر أجنبي، وشفيت تسع حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 433 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم عن وفاة مسنة تبلغ من العمر 77 عاما في قطاع غزة، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" قبل أيام، موضحة أنها كانت تعالج في مستشفى العزل على معبر رفح، وقد كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة .

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بوفاة المسنة في غزة، يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 5 وفيات.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن يسجّل 4 إصابات و9 حالات شفاء جديدة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 704 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: الحالات توزعت على النحو التالي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج، وحالتان لسائقي شاحنات أحدهما أردني، والآخر أجنبي، وشفيت تسع حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 433 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم عن وفاة مسنة تبلغ من العمر 77 عاما في قطاع غزة، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" قبل أيام، موضحة أنها كانت تعالج في مستشفى العزل على معبر رفح، وقد كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة .

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بوفاة المسنة في غزة، يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 5 وفيات.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
07:55 PM

الأردن يسجّل 4 إصابات و9 حالات شفاء جديدة من كورونا

"الصحة الفلسطينية": حالة وفاة لمسنّة مصابة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 704 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: الحالات توزعت على النحو التالي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج، وحالتان لسائقي شاحنات أحدهما أردني، والآخر أجنبي، وشفيت تسع حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 433 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم عن وفاة مسنة تبلغ من العمر 77 عاما في قطاع غزة، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" قبل أيام، موضحة أنها كانت تعالج في مستشفى العزل على معبر رفح، وقد كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة .

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بوفاة المسنة في غزة، يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 5 وفيات.

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