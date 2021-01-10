هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بإذن الله.

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-10 هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بإذن الله. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 05:53 PM

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وما تزال السماء ملبدة بالغيوم





A A A





1 مشاركة

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بإذن الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.