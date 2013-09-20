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المكسيك تسجل 11711 إصابة بكورونا و765 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 11711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و765 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و564694، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271303.

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المكسيك تسجل 11711 إصابة بكورونا و765 وفاة
سبق

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 11711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و765 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و564694، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271303.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:28 AM

المكسيك تسجل 11711 إصابة بكورونا و765 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 11711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و765 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و564694، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271303.

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