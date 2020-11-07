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طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)

نفذ عن بعد هذا العام بإشراف الوزارة وبمشاركة إدارات التعليم حول المملكة

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.

وتفصيلاً، حقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس علي عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشروع (روبوت ناجز) فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة ).

ومن جهته، هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

تعليم جازان الأولمبياد العالمي للروبوت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)
سبق

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.

وتفصيلاً، حقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس علي عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشروع (روبوت ناجز) فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة ).

ومن جهته، هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
12:37 AM

طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)

نفذ عن بعد هذا العام بإشراف الوزارة وبمشاركة إدارات التعليم حول المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.

وتفصيلاً، حقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس علي عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشروع (روبوت ناجز) فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة ).

ومن جهته، هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

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