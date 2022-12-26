صدمة بشأن هواتف "آيفون" المستقبلية.. ستخلو من تقنية رئيسة

أٌصيب عددٌ من عشاق هواتف "آيفون" الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية، بعد تقارير سرّبت نيّة الشركة حرمان هواتفها المستقبلية من تقنية رئيسة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن هواتف "آيفون 15"، ستخلو بصورة رئيسة من فتحات شرائح الاتصالات، ولن تكون متاحة فيها.

ويتوقع أن تبدأ أبل في تطبيق تلك الإجراءات بدءاً من هاتف "آيفون 15" الذي تنوي إطلاقه في 2023، أي أن هواتف "آيفون 14" المقبلة المتوقع إطلاقها في 2022، ستحتوي على فتحات شرائح الاتصالات.

وستعتمد "أبل" بدلاً من شرائح الاتصالات في هواتف "آيفون 15" على تقنية جديدة أطلقت عليها "إي سيم"، التي لا تحتاج إلى شرائح لتشغيل الهواتف.

ولكن لم تكشف الشركة، عن كيفية جعل مستخدميها كافة يتمتعون بتلك الميزة في بلدانهم، إذا لم تكن تعتمد عليها بعد.

وزعمت التقارير أن أبل تنوي أن تجعل تقنية "إي سيم" الجديدة مزدوجة الخط، أي إن المستخدم يمكنه استخدام رقمَي هاتف عليها، بدلاً من شرائح الاتصالات العادية التي تجبر "آيفون" على اعتماد خط هاتف وحيد.

وتسعى أبل من خلال تلك الخطوة، إلى زيادة قدرات هواتف "آيفون" بتحسين سرعته وتقليل استهلاك البطارية، وزيادة نحافته باستغلال فتحات شرائح الاتصالات في مهام أخرى.