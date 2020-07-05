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100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكر

بدأ مساء اليوم الأحد فريق الهلال الكروي الأول معسكره الإعدادي في مقر النادي؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

حيث وصل اللاعبون إلى مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً لبداية معسكرهم الإعدادي، وعند تمام الساعة السابعة بدأ المران بالجري ومن ثم أداء تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية، كما طبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية عند الساعة (8:40) مساءً.

وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمبنى المعسكر في مقر النادي عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل برنامج الفريق يوم غد الاثنين على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في معسكره خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكر
سبق

بدأ مساء اليوم الأحد فريق الهلال الكروي الأول معسكره الإعدادي في مقر النادي؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

حيث وصل اللاعبون إلى مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً لبداية معسكرهم الإعدادي، وعند تمام الساعة السابعة بدأ المران بالجري ومن ثم أداء تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية، كما طبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية عند الساعة (8:40) مساءً.

وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمبنى المعسكر في مقر النادي عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل برنامج الفريق يوم غد الاثنين على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في معسكره خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:25 PM

100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ مساء اليوم الأحد فريق الهلال الكروي الأول معسكره الإعدادي في مقر النادي؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

حيث وصل اللاعبون إلى مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً لبداية معسكرهم الإعدادي، وعند تمام الساعة السابعة بدأ المران بالجري ومن ثم أداء تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية، كما طبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية عند الساعة (8:40) مساءً.

وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمبنى المعسكر في مقر النادي عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل برنامج الفريق يوم غد الاثنين على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في معسكره خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.

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