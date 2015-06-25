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"الصحة": تسجيل 1312 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، تسجيل 1312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 480702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 461628 حالة، ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7743 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11331، والحالات الحرجة 1466 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 1312 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، تسجيل 1312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 480702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 461628 حالة، ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7743 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11331، والحالات الحرجة 1466 حالة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
03:40 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
07:19 PM

"الصحة": تسجيل 1312 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
9,268

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، تسجيل 1312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 480702 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 461628 حالة، ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7743 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11331، والحالات الحرجة 1466 حالة.

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