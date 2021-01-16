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"التميمي": موجة باردة إجازة الأسبوع المقبل وذروتها بهذه المناطق

تتعمق للداخل وتتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً

كشف محلل الطقس محمد الخزي التميمي، عن أن نماذج الطقس تشير إلى توقعات "موجة باردة" جديدة الأسبوع القادم؛ نتيجة عبور منخفض جوي أجواء شرق البحر المتوسط وشمال المملكة.

وبيّن "التميمي" أن المنخفض الجوي بعد عبوره، تندفع بعده كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وذروتها ليالي إجازة الأسبوع القادم؛ خاصة شمال المملكة، كما تتعمق الكتلة الباردة داخل المملكة حيث تتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً، والله أعلم.

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"التميمي": موجة باردة إجازة الأسبوع المقبل وذروتها بهذه المناطق
سبق

كشف محلل الطقس محمد الخزي التميمي، عن أن نماذج الطقس تشير إلى توقعات "موجة باردة" جديدة الأسبوع القادم؛ نتيجة عبور منخفض جوي أجواء شرق البحر المتوسط وشمال المملكة.

وبيّن "التميمي" أن المنخفض الجوي بعد عبوره، تندفع بعده كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وذروتها ليالي إجازة الأسبوع القادم؛ خاصة شمال المملكة، كما تتعمق الكتلة الباردة داخل المملكة حيث تتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً، والله أعلم.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
02:21 PM

"التميمي": موجة باردة إجازة الأسبوع المقبل وذروتها بهذه المناطق

تتعمق للداخل وتتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,650

كشف محلل الطقس محمد الخزي التميمي، عن أن نماذج الطقس تشير إلى توقعات "موجة باردة" جديدة الأسبوع القادم؛ نتيجة عبور منخفض جوي أجواء شرق البحر المتوسط وشمال المملكة.

وبيّن "التميمي" أن المنخفض الجوي بعد عبوره، تندفع بعده كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وذروتها ليالي إجازة الأسبوع القادم؛ خاصة شمال المملكة، كما تتعمق الكتلة الباردة داخل المملكة حيث تتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً، والله أعلم.

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