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الحصيني: هطولات مطرية اعتباراً من اليوم على مناطق عدة

قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتصحب بحبات بَرَد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وجنوب حائل وشرقها، وشرق المدينة وجنوبها، وشرق الطائف، وعلى الباحة وشرقها، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشرقية، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: هطولات مطرية اعتباراً من اليوم على مناطق عدة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وجنوب حائل وشرقها، وشرق المدينة وجنوبها، وشرق الطائف، وعلى الباحة وشرقها، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشرقية، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:43 AM

الحصيني: هطولات مطرية اعتباراً من اليوم على مناطق عدة

قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتصحب بحبات بَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,759

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وجنوب حائل وشرقها، وشرق المدينة وجنوبها، وشرق الطائف، وعلى الباحة وشرقها، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشرقية، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار.

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