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"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

تضمن وصول السعودة إلى 100 % في مجال الفنادق

نوه محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة، المتعلقة بضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة ومحافظاتها، من خلال أعمال لجنة التوطين.

وأكد "العنزي" خلال لقائه في مكتبه بمقر محافظة شرورة رئيس لجنة التوطين بالمحافظة إبراهيم بن محمد الدوسري، يرافقة أعضاء اللجنة، أن التوطين يعدُّ من أبرز العوامل الدافعة نحو تحقيق رؤية 2030، والارتكاز على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتسلّم المحافظ خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، الذي اشتمل على جولات اللجنة على المحال للتأكد من التوطين في المهن المقصورة على السعوديين، ومدى استفادتهم من الفرص الوظيفية التي أُتيحت عن طريق اللجنة.

وتضمن التقرير اكتمال نسبة السعودة 100 % في الفنادق والشقق المفروشة، فيما ارتفعت نسبة السعودة في محال الملابس الرجالية لتصل إلى 65 %.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها
سبق

نوه محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة، المتعلقة بضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة ومحافظاتها، من خلال أعمال لجنة التوطين.

وأكد "العنزي" خلال لقائه في مكتبه بمقر محافظة شرورة رئيس لجنة التوطين بالمحافظة إبراهيم بن محمد الدوسري، يرافقة أعضاء اللجنة، أن التوطين يعدُّ من أبرز العوامل الدافعة نحو تحقيق رؤية 2030، والارتكاز على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتسلّم المحافظ خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، الذي اشتمل على جولات اللجنة على المحال للتأكد من التوطين في المهن المقصورة على السعوديين، ومدى استفادتهم من الفرص الوظيفية التي أُتيحت عن طريق اللجنة.

وتضمن التقرير اكتمال نسبة السعودة 100 % في الفنادق والشقق المفروشة، فيما ارتفعت نسبة السعودة في محال الملابس الرجالية لتصل إلى 65 %.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:59 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:41 PM

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

تضمن وصول السعودة إلى 100 % في مجال الفنادق

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بندر آل عوض - شرورة
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1,542

نوه محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة، المتعلقة بضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة ومحافظاتها، من خلال أعمال لجنة التوطين.

وأكد "العنزي" خلال لقائه في مكتبه بمقر محافظة شرورة رئيس لجنة التوطين بالمحافظة إبراهيم بن محمد الدوسري، يرافقة أعضاء اللجنة، أن التوطين يعدُّ من أبرز العوامل الدافعة نحو تحقيق رؤية 2030، والارتكاز على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتسلّم المحافظ خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، الذي اشتمل على جولات اللجنة على المحال للتأكد من التوطين في المهن المقصورة على السعوديين، ومدى استفادتهم من الفرص الوظيفية التي أُتيحت عن طريق اللجنة.

وتضمن التقرير اكتمال نسبة السعودة 100 % في الفنادق والشقق المفروشة، فيما ارتفعت نسبة السعودة في محال الملابس الرجالية لتصل إلى 65 %.

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