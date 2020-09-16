النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تعلن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد بشرط فحص مخبري بـ 60 دينارًا

المملكة أهابت بجميع المسافرين إلى المنامة للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

أعلنت مملكة البحرين الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد الدخول بها إلى البحرين، التي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19) على جسر الملك فهد، ودفع تكلفته البالغة 60 دينارًا بحرينيًّا، وتحميل تطبيق "مجتمع واعٍ"، والتسجيل فيه؛ وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن.

ويتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية، التي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق "مجتمع واعٍ"، وتسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أهابت المملكة بجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية كافة الصادرة عن الجهات المعنية في السعودية، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية سيتم التواصل مع المسافر من قِبل السلطات الصحية المعنية. ويتوجب على المسافر الاستمرار في العزل الذاتي، واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.

كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

ونبهت إلى أنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام، كالصداع والكحة وفقدان حاستَي الشم والتذوق، وآلام متفرقة في الجسم، مع ارتفاع درجات الحرارة، فعلى الشخص عزل نفسه على الفور، والاتصال بالرقم 444، واتباع التعليمات التي سوف تُعطَى له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تعلن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد بشرط فحص مخبري بـ 60 دينارًا
سبق

أعلنت مملكة البحرين الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد الدخول بها إلى البحرين، التي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19) على جسر الملك فهد، ودفع تكلفته البالغة 60 دينارًا بحرينيًّا، وتحميل تطبيق "مجتمع واعٍ"، والتسجيل فيه؛ وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن.

ويتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية، التي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق "مجتمع واعٍ"، وتسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أهابت المملكة بجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية كافة الصادرة عن الجهات المعنية في السعودية، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية سيتم التواصل مع المسافر من قِبل السلطات الصحية المعنية. ويتوجب على المسافر الاستمرار في العزل الذاتي، واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.

كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

ونبهت إلى أنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام، كالصداع والكحة وفقدان حاستَي الشم والتذوق، وآلام متفرقة في الجسم، مع ارتفاع درجات الحرارة، فعلى الشخص عزل نفسه على الفور، والاتصال بالرقم 444، واتباع التعليمات التي سوف تُعطَى له.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:14 AM

البحرين تعلن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد بشرط فحص مخبري بـ 60 دينارًا

المملكة أهابت بجميع المسافرين إلى المنامة للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

A A A
حامد العلي - الدمام
0
538

أعلنت مملكة البحرين الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد الدخول بها إلى البحرين، التي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19) على جسر الملك فهد، ودفع تكلفته البالغة 60 دينارًا بحرينيًّا، وتحميل تطبيق "مجتمع واعٍ"، والتسجيل فيه؛ وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن.

ويتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية، التي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق "مجتمع واعٍ"، وتسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أهابت المملكة بجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية كافة الصادرة عن الجهات المعنية في السعودية، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية سيتم التواصل مع المسافر من قِبل السلطات الصحية المعنية. ويتوجب على المسافر الاستمرار في العزل الذاتي، واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.

كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

ونبهت إلى أنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام، كالصداع والكحة وفقدان حاستَي الشم والتذوق، وآلام متفرقة في الجسم، مع ارتفاع درجات الحرارة، فعلى الشخص عزل نفسه على الفور، والاتصال بالرقم 444، واتباع التعليمات التي سوف تُعطَى له.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,947
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,690
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,592

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة