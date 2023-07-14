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نائب أمير الجوف يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير رياضة الفروسية

بما يتوافق مع المعايير العالمية

بحث الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، سبل تطوير رياضة الفروسية بمنطقة الجوف وتلبية تطلعات أبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب أمير منطقة الجوف من مكتبه بالإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ حيث بحثا الرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، وتطلعات ملاك وهواة هذه الرياضة العريقة.

كما استعرضا عددًا من الموضوعات الخاصة بإمكانية استثمار المواقع المميزة للميادين من أجل المساهمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية لملاك الخيل لتسهم في تطوير وتنظيم السباقات.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقة المتواصل، لسباقات الخيل في المملكة والحفاظ على هذه الرياضة العريقة؛ مؤكدًا أن ميادين منطقة الجوف ستشهد خلال الفترة القادمة تطورًا -بإذن الله- بما يحقق تطلعات أبناء المنطقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نائب أمير الجوف يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير رياضة الفروسية
سبق

بحث الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، سبل تطوير رياضة الفروسية بمنطقة الجوف وتلبية تطلعات أبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب أمير منطقة الجوف من مكتبه بالإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ حيث بحثا الرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، وتطلعات ملاك وهواة هذه الرياضة العريقة.

كما استعرضا عددًا من الموضوعات الخاصة بإمكانية استثمار المواقع المميزة للميادين من أجل المساهمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية لملاك الخيل لتسهم في تطوير وتنظيم السباقات.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقة المتواصل، لسباقات الخيل في المملكة والحفاظ على هذه الرياضة العريقة؛ مؤكدًا أن ميادين منطقة الجوف ستشهد خلال الفترة القادمة تطورًا -بإذن الله- بما يحقق تطلعات أبناء المنطقة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
07:06 PM

نائب أمير الجوف يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير رياضة الفروسية

بما يتوافق مع المعايير العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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بحث الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، سبل تطوير رياضة الفروسية بمنطقة الجوف وتلبية تطلعات أبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب أمير منطقة الجوف من مكتبه بالإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ حيث بحثا الرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، وتطلعات ملاك وهواة هذه الرياضة العريقة.

كما استعرضا عددًا من الموضوعات الخاصة بإمكانية استثمار المواقع المميزة للميادين من أجل المساهمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية لملاك الخيل لتسهم في تطوير وتنظيم السباقات.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقة المتواصل، لسباقات الخيل في المملكة والحفاظ على هذه الرياضة العريقة؛ مؤكدًا أن ميادين منطقة الجوف ستشهد خلال الفترة القادمة تطورًا -بإذن الله- بما يحقق تطلعات أبناء المنطقة.

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