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وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

اطمأن على لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا

أجرى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم ، "النصر، التعاون، الهلال، الأهلي" المتواجدين حالياً في الدوحة.

وأكد وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.

كما اطمأن "الفيصل" خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد COVID-I9، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة، وتمنى وزير الرياضة الفوز غدا لفريقي النصر والتعاون، متطلعاً لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور القادم بعد أن ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال
سبق

أجرى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم ، "النصر، التعاون، الهلال، الأهلي" المتواجدين حالياً في الدوحة.

وأكد وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.

كما اطمأن "الفيصل" خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد COVID-I9، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة، وتمنى وزير الرياضة الفوز غدا لفريقي النصر والتعاون، متطلعاً لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور القادم بعد أن ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
12:09 AM

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

اطمأن على لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم ، "النصر، التعاون، الهلال، الأهلي" المتواجدين حالياً في الدوحة.

وأكد وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.

كما اطمأن "الفيصل" خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد COVID-I9، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة، وتمنى وزير الرياضة الفوز غدا لفريقي النصر والتعاون، متطلعاً لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور القادم بعد أن ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية.

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