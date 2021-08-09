"العتيبي" للمرتبة الـ11 بفرع الموارد البشرية في مكة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية فلاج بن ماطر العتيبي إلى المرتبة الحادية عشرة في فرع الوزارة بمحافظة جدة.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية فلاج بن ماطر العتيبي إلى المرتبة الحادية عشرة في فرع الوزارة بمحافظة جدة.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية فلاج بن ماطر العتيبي إلى المرتبة الحادية عشرة في فرع الوزارة بمحافظة جدة.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية فلاج بن ماطر العتيبي إلى المرتبة الحادية عشرة في فرع الوزارة بمحافظة جدة.