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شاهد.. شارع الفن بأبها لوحة جمالية يتوافد إليها السائحون

يُعتبر من أهم المعالم السياحية بالمنطقة ومقصد جميع الزوار

يُعتبر شارع الفن من أحد أهم المواقع السياحية بمدينة أبها بمنطقة عسير، وشهد اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك توافد أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، وكانت الجاليات الفلبينية والهندية والباكستانية هي الأكثر توافدًا على هذا المَعلم البارز في منطقة الأصالة والتراث؛ فالكل يحاول التقاط صور مع شجر الجاكرندا بنفسجي اللون، الذي تتميز به مدينة أبها وشارع الفن وسط احترازات وقائية.

ويضع زائر منطقة عسير شارع الفن في أولى قائمة جدول زياراته؛ لما يحتويه من معالم وأشجار مميزة، ولوحات فنية، ووجود أمني لخدمة السائحين.

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شاهد.. شارع الفن بأبها لوحة جمالية يتوافد إليها السائحون
سبق

يُعتبر شارع الفن من أحد أهم المواقع السياحية بمدينة أبها بمنطقة عسير، وشهد اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك توافد أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، وكانت الجاليات الفلبينية والهندية والباكستانية هي الأكثر توافدًا على هذا المَعلم البارز في منطقة الأصالة والتراث؛ فالكل يحاول التقاط صور مع شجر الجاكرندا بنفسجي اللون، الذي تتميز به مدينة أبها وشارع الفن وسط احترازات وقائية.

ويضع زائر منطقة عسير شارع الفن في أولى قائمة جدول زياراته؛ لما يحتويه من معالم وأشجار مميزة، ولوحات فنية، ووجود أمني لخدمة السائحين.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:55 PM

شاهد.. شارع الفن بأبها لوحة جمالية يتوافد إليها السائحون

يُعتبر من أهم المعالم السياحية بالمنطقة ومقصد جميع الزوار

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
0
1,484

يُعتبر شارع الفن من أحد أهم المواقع السياحية بمدينة أبها بمنطقة عسير، وشهد اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك توافد أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، وكانت الجاليات الفلبينية والهندية والباكستانية هي الأكثر توافدًا على هذا المَعلم البارز في منطقة الأصالة والتراث؛ فالكل يحاول التقاط صور مع شجر الجاكرندا بنفسجي اللون، الذي تتميز به مدينة أبها وشارع الفن وسط احترازات وقائية.

ويضع زائر منطقة عسير شارع الفن في أولى قائمة جدول زياراته؛ لما يحتويه من معالم وأشجار مميزة، ولوحات فنية، ووجود أمني لخدمة السائحين.

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