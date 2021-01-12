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"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا

الحكومة: سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة

قالت السلطات في مدينة لانغ فانغ الصينية إنها أطلقت اختبار كشف فيروس كورونا بشكل مجاني وشامل، بعد اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، منوهة بحجر شامل لسكان المدينة لأسبوع كامل.

وقالت حكومة المدينة في بيان: "بدءاً من اليوم الثلاثاء، سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة. سيستمر الاختبار من 12 إلى 14 يناير".

كما طلبت السلطات من الناس عدم التجمع دون داع، ومراقبة حالتهم الصحية في المنزل لمدة سبعة أيام.

وتعد لانغ فانغ بالفعل ثالث مدينة في مقاطعة خيبي الصينية تفرض فيها إجراءات تقييدية هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" يوم أمس الاثنين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، طُلب من سكان مدينتين جنوبي بكين عدم مغادرة منازلهم لمدة سبعة أيام.

ومنذ بداية انتشار الوباء في الصين، أصيب أكثر من 87 ألف شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 4.6 ألف شخص.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا
سبق

قالت السلطات في مدينة لانغ فانغ الصينية إنها أطلقت اختبار كشف فيروس كورونا بشكل مجاني وشامل، بعد اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، منوهة بحجر شامل لسكان المدينة لأسبوع كامل.

وقالت حكومة المدينة في بيان: "بدءاً من اليوم الثلاثاء، سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة. سيستمر الاختبار من 12 إلى 14 يناير".

كما طلبت السلطات من الناس عدم التجمع دون داع، ومراقبة حالتهم الصحية في المنزل لمدة سبعة أيام.

وتعد لانغ فانغ بالفعل ثالث مدينة في مقاطعة خيبي الصينية تفرض فيها إجراءات تقييدية هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" يوم أمس الاثنين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، طُلب من سكان مدينتين جنوبي بكين عدم مغادرة منازلهم لمدة سبعة أيام.

ومنذ بداية انتشار الوباء في الصين، أصيب أكثر من 87 ألف شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 4.6 ألف شخص.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:04 PM

الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا

الحكومة: سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السلطات في مدينة لانغ فانغ الصينية إنها أطلقت اختبار كشف فيروس كورونا بشكل مجاني وشامل، بعد اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، منوهة بحجر شامل لسكان المدينة لأسبوع كامل.

وقالت حكومة المدينة في بيان: "بدءاً من اليوم الثلاثاء، سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة. سيستمر الاختبار من 12 إلى 14 يناير".

كما طلبت السلطات من الناس عدم التجمع دون داع، ومراقبة حالتهم الصحية في المنزل لمدة سبعة أيام.

وتعد لانغ فانغ بالفعل ثالث مدينة في مقاطعة خيبي الصينية تفرض فيها إجراءات تقييدية هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" يوم أمس الاثنين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، طُلب من سكان مدينتين جنوبي بكين عدم مغادرة منازلهم لمدة سبعة أيام.

ومنذ بداية انتشار الوباء في الصين، أصيب أكثر من 87 ألف شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 4.6 ألف شخص.

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