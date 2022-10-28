النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هدف لاعب الهلال "فييتو" يفوز بجائزة الأجمل

في الجولة 9 من دوري المحترفين

حصل هدف الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال بمرمى الرائد على جائزة أجمل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف لوسيانو فييتو على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع لأجمل أهداف الجولة.
يُشار إلى أن فييتو سجل هدفين في المباراة بالدقائق (53-61) على التوالي قاد بهما فريقه نحو انتصاره الرابع في المسابقة من 7 مباريات حيث ما زال الهلال يملك لقاءين مؤجلين أمام الفيحاء والنصر.
وحصل هدف النجم الأرجنتيني الثاني على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 39،3 % من أصوات المصوتين في الاستفتاء والبالغ عددهم (17,508) صوت متقدمًا على هدف يحيى الشهري لاعب الرائد بمرمى الهلال والذي حل ثانيًا بـ 37،1 % من الأصوات فيما حل هدف سميحان النابت لاعب التعاون بمرمى الفيصلي على المرتبة الثالثة بنسبة 23،7 ٪ من الأصوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هدف لاعب الهلال "فييتو" يفوز بجائزة الأجمل
سبق

حصل هدف الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال بمرمى الرائد على جائزة أجمل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف لوسيانو فييتو على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع لأجمل أهداف الجولة.
يُشار إلى أن فييتو سجل هدفين في المباراة بالدقائق (53-61) على التوالي قاد بهما فريقه نحو انتصاره الرابع في المسابقة من 7 مباريات حيث ما زال الهلال يملك لقاءين مؤجلين أمام الفيحاء والنصر.
وحصل هدف النجم الأرجنتيني الثاني على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 39،3 % من أصوات المصوتين في الاستفتاء والبالغ عددهم (17,508) صوت متقدمًا على هدف يحيى الشهري لاعب الرائد بمرمى الهلال والذي حل ثانيًا بـ 37،1 % من الأصوات فيما حل هدف سميحان النابت لاعب التعاون بمرمى الفيصلي على المرتبة الثالثة بنسبة 23،7 ٪ من الأصوات.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
09:27 PM

هدف لاعب الهلال "فييتو" يفوز بجائزة الأجمل

في الجولة 9 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,573

حصل هدف الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال بمرمى الرائد على جائزة أجمل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف لوسيانو فييتو على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع لأجمل أهداف الجولة.
يُشار إلى أن فييتو سجل هدفين في المباراة بالدقائق (53-61) على التوالي قاد بهما فريقه نحو انتصاره الرابع في المسابقة من 7 مباريات حيث ما زال الهلال يملك لقاءين مؤجلين أمام الفيحاء والنصر.
وحصل هدف النجم الأرجنتيني الثاني على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 39،3 % من أصوات المصوتين في الاستفتاء والبالغ عددهم (17,508) صوت متقدمًا على هدف يحيى الشهري لاعب الرائد بمرمى الهلال والذي حل ثانيًا بـ 37،1 % من الأصوات فيما حل هدف سميحان النابت لاعب التعاون بمرمى الفيصلي على المرتبة الثالثة بنسبة 23،7 ٪ من الأصوات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,731
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,815
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,026
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة