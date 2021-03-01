"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

بهدف الوصول إلى محتوى إضافي بما في ذلك الإعلانات والنشرات البريدية الحصرية

تبحث شركة "تويتر" الأمريكية، السماح لمستخدمي منصتها الاجتماعية، بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على المنصة، في خاصية جديدة سيطلق عليها اسم "سوبر فولوز" (Super Follows).

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم أمس الأحد: إنه حال إطلاق هذه الخاصية سيكون المستخدم قادرًا على دفع أموال لأصحاب الحسابات على "تويتر"؛ من أجل الوصول إلى محتوى إضافي بما في ذلك الإعلانات والنشرات البريدية الحصرية.

وأضاف: "نعيد التفكير في الحوافز، ونستكشف الحلول لتقديم نماذج حوافز مالية للمبدعين والناشرين للحصول على دعم مباشر من جمهورهم".

ولفت إلى أن الخاصية غير متاحة حتى الآن؛ لكن الشركة ستشارك معلومات أكثر بهذا الصدد خلال الأشهر المقبلة؛ وفق "روسيا اليوم".

وخلال الأشهر الماضية بدأت "تويتر" في بحث خيارات "الاشتراكات" على منصتها الاجتماعية، في محاولة لجني الأموال من مستخدميها لتنويع مصادر دخلها، إلى جانب سياسات الإعلان الخاصة بها.. وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة الاستحواذ على شركة "ريفو" (Revue) للنشرات البريدية.