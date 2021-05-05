"الإسكان" تحصل على المستوى الرابع في تقييم نضج الأجهزة العامة

شمل أكثر من 20 جهة حكومية.. يعكس قوة أداء الوكالات والإدارات فيها

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "وزارة الإسكان" سابقاً، المستوى الرابع في تقييم نضج الأجهزة العامة الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" للعام الماضي 2020، ضمن أفضل خمس جهات حكومية من بين أكثر من 20 جهة كانت ضمن التقييم.

وسجّلت الوزارة درجة أعلى من المتوسط في تقييم النضج العام من بين الأجهزة الحكومية محل التقييم في نفس دورة القياس، بالوصول إلى مستوى مرتفع في محور إدارة الاستراتيجية، ومحور إدارة التغيير وثقافة الأداء، ومحور إدارة الأداء، وفي مجال إدارة المبادرات، وإدارة تجربة المستفيد.

ويعكس حصول "الإسكان" على التقييم المرتفع بين 20 جهة حكومية قوة أداء الوكالات والإدارات العامة في منظومة الإسكان والعاملين بها، والذين كان لهم بالغ الأثر في تحسين التقييم في جميع المجالات التي يعتمد عليها قياس مستوى النضج.

ويعتبر التقييم ثمرة للجهود المتواصلة والدؤوبة من قبل جميع العاملين بالوزارة، وخطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية وفق الممارسات العالمية في إدارة الاستراتيجية، وإدارة الأداء، وإدارة المبادرات، وإدارة التغيير وثقافة الأداء، وإدارة تجربة المستفيد، لتحقيق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" يعمل على تقييم نضج الأجهزة العامة؛ وذلك من خلال تحديد نقاط قوتها وفرص تحسين إدارة استراتيجيتها وتحديد الإجراءات اللازمة بهدف تمكينها في الانتقال من مستوى نضجها الحالي إلى مستوى نضج أعلى وفق أفضل الممارسات العالمية.