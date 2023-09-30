وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

حائل.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-30 نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 11:26 AM

حائل.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساء ‏تؤدي إلى تدني الرؤية تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة





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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏