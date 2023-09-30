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حائل.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساء

‏تؤدي إلى تدني الرؤية تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساء
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
11:26 AM

حائل.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساء

‏تؤدي إلى تدني الرؤية تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
419

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏

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