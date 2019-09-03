النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"٩١١" ينبه من أمطار غزيرة على الطائف.. ويدعو للابتعاد عن الأودية

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليًّا.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"٩١١" ينبه من أمطار غزيرة على الطائف.. ويدعو للابتعاد عن الأودية
سبق

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليًّا.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
04:15 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:58 PM

"٩١١" ينبه من أمطار غزيرة على الطائف.. ويدعو للابتعاد عن الأودية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,301

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليًّا.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,841
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,407
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,333
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,708

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة