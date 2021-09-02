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وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السودانية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السودانية
سبق

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
05:43 PM

وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السودانية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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