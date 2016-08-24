الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات الحوثية العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، والميليشيا الحوثية العدائية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.