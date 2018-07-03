عالمة فرنسية: نصيحتان للتخلص من الصداع النصفي

كشفت "أود نيكورو" أستاذ علم النفس في جامعة باريس، عن التوصل إلى أفضل علاج لآلام نوبات الصداع النصفي عن طريق التأمل والجلوس لفترة مع إغلاق العينين، وترك الجسم في حالة استرخاء مع التركيز في مناطق الألم؛ مما يساعد على خفض حدة الألم.

وحسب وكالة الشرق الأوسط "أ ش أ"، أوضحت العالمة الفرنسية أن عملية التأمل، هي نوع من الرياضة التي يجريها المخ ليعيد تنظيم نفسه ويُخرج صوراً للأفكار أو الحركات ليخفف من حدة الألم.

وتنصح العالمة الفرنسية بضرورة إجراء مرضى الصداع النصفي لجلسات التأمل وهم واثقون كل الثقة في قدرتها على تخليصهم من آلام الصداع النصفي الشديدة.