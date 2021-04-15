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من هم أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ22؟

الأمانة العامة للمسابقة تسعى إلى استقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات

يشارك نخبة من أصحاب الفضيلة المختصين في تحكيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها "22"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، المقامة "افتراضياً" بمدينة الرياض في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأوضحت الأمانة أن المرشحين للتحكيم في التصفيات النهائية في قسم البنين هم: الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض (رئيساً)، والأستاذ الدكتور محمد بن أحمد برهجي من جامعة طيبة في المدينة المنورة (عضواً)، والأستاذ الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني من جامعة أم القرى (عضواً)، والدكتور فهد بن فرج الجهني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً)، والدكتور وليد بن حزام العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً).

وأضافت الأمانة أن لجنة التحكيم في قسم البنات برئاسة الدكتورة إيمان بنت عبدالله العمودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضوية كل من الدكتورة هيا بنت حمدان الشمري من جامعة الملك سعود، والدكتورة أمل بنت عبدالكريم التركستاني من جامعة أم القرى، والدكتورة صفية بنت عبدالله القرني من جامعة أم القرى، والأستاذة أسماء بنت عبدالله الشلوي من جامعة الإمام محمود بن سعود الإسلامية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية تسعى حثيثاً في استقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات من أهل العلم المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، الأمر الذي يعزز قيم المسابقة المبنية على العدالة والشفافية.

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من هم أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ22؟
سبق

يشارك نخبة من أصحاب الفضيلة المختصين في تحكيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها "22"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، المقامة "افتراضياً" بمدينة الرياض في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأوضحت الأمانة أن المرشحين للتحكيم في التصفيات النهائية في قسم البنين هم: الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض (رئيساً)، والأستاذ الدكتور محمد بن أحمد برهجي من جامعة طيبة في المدينة المنورة (عضواً)، والأستاذ الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني من جامعة أم القرى (عضواً)، والدكتور فهد بن فرج الجهني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً)، والدكتور وليد بن حزام العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً).

وأضافت الأمانة أن لجنة التحكيم في قسم البنات برئاسة الدكتورة إيمان بنت عبدالله العمودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضوية كل من الدكتورة هيا بنت حمدان الشمري من جامعة الملك سعود، والدكتورة أمل بنت عبدالكريم التركستاني من جامعة أم القرى، والدكتورة صفية بنت عبدالله القرني من جامعة أم القرى، والأستاذة أسماء بنت عبدالله الشلوي من جامعة الإمام محمود بن سعود الإسلامية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية تسعى حثيثاً في استقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات من أهل العلم المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، الأمر الذي يعزز قيم المسابقة المبنية على العدالة والشفافية.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:34 PM

من هم أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ22؟

الأمانة العامة للمسابقة تسعى إلى استقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,384

يشارك نخبة من أصحاب الفضيلة المختصين في تحكيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها "22"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، المقامة "افتراضياً" بمدينة الرياض في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأوضحت الأمانة أن المرشحين للتحكيم في التصفيات النهائية في قسم البنين هم: الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض (رئيساً)، والأستاذ الدكتور محمد بن أحمد برهجي من جامعة طيبة في المدينة المنورة (عضواً)، والأستاذ الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني من جامعة أم القرى (عضواً)، والدكتور فهد بن فرج الجهني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً)، والدكتور وليد بن حزام العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً).

وأضافت الأمانة أن لجنة التحكيم في قسم البنات برئاسة الدكتورة إيمان بنت عبدالله العمودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضوية كل من الدكتورة هيا بنت حمدان الشمري من جامعة الملك سعود، والدكتورة أمل بنت عبدالكريم التركستاني من جامعة أم القرى، والدكتورة صفية بنت عبدالله القرني من جامعة أم القرى، والأستاذة أسماء بنت عبدالله الشلوي من جامعة الإمام محمود بن سعود الإسلامية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية تسعى حثيثاً في استقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات من أهل العلم المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، الأمر الذي يعزز قيم المسابقة المبنية على العدالة والشفافية.

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