النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المحكمة ردَّت دعواها التي ادَّعت فيها تعرُّضها للتعذيب

المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول

تدشين مشروع "من يؤويني" بالباحة لإنشاء 70 مسكناً وترميم 200 وحدة سكنية للأيتام

يهدف إلى تأميـن الوحدات لمستفيدي جمعيــة "أكناف" بالمنطقة بالشراكة مع "مأوى"

تطلق جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ الأربعاء مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والتي تتضمن مشروع إنشاء ٧٠ وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة وترميم ٢٠٠ مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن ٢٠ مليون ريال.

وفي التفاصيل، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي، رعاية أمير منطقة الباحة وحرصه الدائم على إنجاح مثل هذه المشاريع الخيرية والتي تصب في خدمة الأيتام بمنطقة الباحة، وهي مبادرة مجتمعية تحقــق التكافـل بيـن أفــراد المجتمـع مــن خلال تأمين الوحـدات السـكنية الملائمة لأيتام جمعيــة أكناف فــي منطقــة الباحــة، وتلبية احتياجات الأيتام من المساكن، والارتقاء بهذه الفئة الغالية على كافة المستويات التنموية وتحويلها إلى أسر مستقلة مادياً ومنتجة في محيطها الاجتماعي.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية م. ناصر الشهراني، أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الغير ربحي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم المواطنين، ويحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الوصول للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، منوهاً بأهمية تجسيد صـورة ناجحة للتكامل بيـن الجهـات القطـاع الثالـث وذلـك بتركيز دعـم كل جهـة فـي مجـال تخصصها.

يذكر أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، قد رعى توقيع عقد شراكة بين جمعية” أكناف” لرعاية الأيتام بالمنطقة وجمعية” مأوى” لتنفيذ مشروع من يؤويني لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم قبل أربعة أشهر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين مشروع "من يؤويني" بالباحة لإنشاء 70 مسكناً وترميم 200 وحدة سكنية للأيتام
سبق

تطلق جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ الأربعاء مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والتي تتضمن مشروع إنشاء ٧٠ وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة وترميم ٢٠٠ مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن ٢٠ مليون ريال.

وفي التفاصيل، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي، رعاية أمير منطقة الباحة وحرصه الدائم على إنجاح مثل هذه المشاريع الخيرية والتي تصب في خدمة الأيتام بمنطقة الباحة، وهي مبادرة مجتمعية تحقــق التكافـل بيـن أفــراد المجتمـع مــن خلال تأمين الوحـدات السـكنية الملائمة لأيتام جمعيــة أكناف فــي منطقــة الباحــة، وتلبية احتياجات الأيتام من المساكن، والارتقاء بهذه الفئة الغالية على كافة المستويات التنموية وتحويلها إلى أسر مستقلة مادياً ومنتجة في محيطها الاجتماعي.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية م. ناصر الشهراني، أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الغير ربحي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم المواطنين، ويحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الوصول للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، منوهاً بأهمية تجسيد صـورة ناجحة للتكامل بيـن الجهـات القطـاع الثالـث وذلـك بتركيز دعـم كل جهـة فـي مجـال تخصصها.

يذكر أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، قد رعى توقيع عقد شراكة بين جمعية” أكناف” لرعاية الأيتام بالمنطقة وجمعية” مأوى” لتنفيذ مشروع من يؤويني لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم قبل أربعة أشهر.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:46 PM

تدشين مشروع "من يؤويني" بالباحة لإنشاء 70 مسكناً وترميم 200 وحدة سكنية للأيتام

يهدف إلى تأميـن الوحدات لمستفيدي جمعيــة "أكناف" بالمنطقة بالشراكة مع "مأوى"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
345

تطلق جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ الأربعاء مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والتي تتضمن مشروع إنشاء ٧٠ وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة وترميم ٢٠٠ مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن ٢٠ مليون ريال.

وفي التفاصيل، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي، رعاية أمير منطقة الباحة وحرصه الدائم على إنجاح مثل هذه المشاريع الخيرية والتي تصب في خدمة الأيتام بمنطقة الباحة، وهي مبادرة مجتمعية تحقــق التكافـل بيـن أفــراد المجتمـع مــن خلال تأمين الوحـدات السـكنية الملائمة لأيتام جمعيــة أكناف فــي منطقــة الباحــة، وتلبية احتياجات الأيتام من المساكن، والارتقاء بهذه الفئة الغالية على كافة المستويات التنموية وتحويلها إلى أسر مستقلة مادياً ومنتجة في محيطها الاجتماعي.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية م. ناصر الشهراني، أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الغير ربحي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم المواطنين، ويحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الوصول للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، منوهاً بأهمية تجسيد صـورة ناجحة للتكامل بيـن الجهـات القطـاع الثالـث وذلـك بتركيز دعـم كل جهـة فـي مجـال تخصصها.

يذكر أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، قد رعى توقيع عقد شراكة بين جمعية” أكناف” لرعاية الأيتام بالمنطقة وجمعية” مأوى” لتنفيذ مشروع من يؤويني لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم قبل أربعة أشهر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة