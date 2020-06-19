النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

المغرب يسجل 206 إصابات بكورونا

عدد حالات الشفاء يصل إلى 8081

سجل المغرب 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليصل إجمالي المصابين إلى 9280، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم تسجيل أي وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصًـا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب يسجل 206 إصابات بكورونا
سبق

سجل المغرب 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليصل إجمالي المصابين إلى 9280، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم تسجيل أي وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصًـا خلال الـ24 ساعة الماضية.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:14 PM

المغرب يسجل 206 إصابات بكورونا

عدد حالات الشفاء يصل إلى 8081

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
245

سجل المغرب 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليصل إجمالي المصابين إلى 9280، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم تسجيل أي وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصًـا خلال الـ24 ساعة الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,232
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,028
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,346

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة