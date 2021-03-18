النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة

لهذا السبب كانت ترفض طلبه بعودتها إلى عصمته

من الحب ما قتل أحيانًا؛ فقد أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته، بعدما علم بزواجها حديثًا؛ رغم محاولاته المستميتة لإعادتها إلى عصمته لأنه ما زال يحبها.

وقال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بيننا ماشي في الموضوع عشان يحل المشكلة؛ بس فجأة عرفت إنها اتجوزت.. فضلت أدور على شقة العريس الجديد، ولما رُحت عنده عشان أشوف طليقتي اتخانق معايا وطردني؛ فمسكت المطواة وطعنته في قلبه فمات"؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر؛ لكنها كانت ترفض طلبه لأنه كان يعتدي عليها باستمرار؛ لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تَدَخّل للصلح أن يخبر طليقها بأن علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.

وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "مكنتش مخطط للقتل؛ بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي اللي هي زوجته، مسكت السكين وقتلته".

شاب مصري قتل زوج طليقته

الرئيسية/ محطات

اعلان
من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة
سبق

من الحب ما قتل أحيانًا؛ فقد أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته، بعدما علم بزواجها حديثًا؛ رغم محاولاته المستميتة لإعادتها إلى عصمته لأنه ما زال يحبها.

وقال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بيننا ماشي في الموضوع عشان يحل المشكلة؛ بس فجأة عرفت إنها اتجوزت.. فضلت أدور على شقة العريس الجديد، ولما رُحت عنده عشان أشوف طليقتي اتخانق معايا وطردني؛ فمسكت المطواة وطعنته في قلبه فمات"؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر؛ لكنها كانت ترفض طلبه لأنه كان يعتدي عليها باستمرار؛ لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تَدَخّل للصلح أن يخبر طليقها بأن علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.

وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "مكنتش مخطط للقتل؛ بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي اللي هي زوجته، مسكت السكين وقتلته".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:55 PM

من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة

لهذا السبب كانت ترفض طلبه بعودتها إلى عصمته

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
3,188

من الحب ما قتل أحيانًا؛ فقد أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته، بعدما علم بزواجها حديثًا؛ رغم محاولاته المستميتة لإعادتها إلى عصمته لأنه ما زال يحبها.

وقال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بيننا ماشي في الموضوع عشان يحل المشكلة؛ بس فجأة عرفت إنها اتجوزت.. فضلت أدور على شقة العريس الجديد، ولما رُحت عنده عشان أشوف طليقتي اتخانق معايا وطردني؛ فمسكت المطواة وطعنته في قلبه فمات"؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر؛ لكنها كانت ترفض طلبه لأنه كان يعتدي عليها باستمرار؛ لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تَدَخّل للصلح أن يخبر طليقها بأن علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.

وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "مكنتش مخطط للقتل؛ بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي اللي هي زوجته، مسكت السكين وقتلته".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,540

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة