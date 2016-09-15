النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. انتقادات لاذعة لفستان ميلانيا ترامب في ذكرى 11 سبتمبر

ردود دعت متحدثة باسم البيت الأبيض للتعليق: ركزوا على أمور أهم

ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانًا، قال البعض إنه يُظهر رسمًا لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.

ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في "تويتر"، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: "لن ننسى أبدًا".

ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم" يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.

من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ"السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: "أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. انتقادات لاذعة لفستان ميلانيا ترامب في ذكرى 11 سبتمبر
سبق

ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانًا، قال البعض إنه يُظهر رسمًا لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.

ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في "تويتر"، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: "لن ننسى أبدًا".

ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم" يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.

من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ"السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: "أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:58 AM

شاهد.. انتقادات لاذعة لفستان ميلانيا ترامب في ذكرى 11 سبتمبر

ردود دعت متحدثة باسم البيت الأبيض للتعليق: ركزوا على أمور أهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
32,761

ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانًا، قال البعض إنه يُظهر رسمًا لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.

ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في "تويتر"، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة: "لن ننسى أبدًا".

ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم" يظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.

من جهتها وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ"السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة: "أنا لا أكترث.. فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,258

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة