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قبل "الديربي" المنتظر زيدان يؤكد: أتلتيكو أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري

قال المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل المواجهة بينهما، السبت.
ويتصدر أتلتيكو المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.
وقبل مباراة القمة يتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على الريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة، وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتلتيكو بقيادة المدرب دييجو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.


وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "بالطبع، بات من أبرز المرشحين، يظهر أتلتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة، نعرفهم جيداً، نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قبل "الديربي" المنتظر زيدان يؤكد: أتلتيكو أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري
سبق

قال المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل المواجهة بينهما، السبت.
ويتصدر أتلتيكو المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.
وقبل مباراة القمة يتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على الريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة، وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتلتيكو بقيادة المدرب دييجو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.


وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "بالطبع، بات من أبرز المرشحين، يظهر أتلتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة، نعرفهم جيداً، نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية".

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
06:47 PM

قبل "الديربي" المنتظر زيدان يؤكد: أتلتيكو أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل المواجهة بينهما، السبت.
ويتصدر أتلتيكو المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.
وقبل مباراة القمة يتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على الريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة، وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتلتيكو بقيادة المدرب دييجو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.


وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "بالطبع، بات من أبرز المرشحين، يظهر أتلتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة، نعرفهم جيداً، نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية".

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