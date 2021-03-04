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"العتيبي" رئيسًا لبلدية ظلم

باشر رئيس بلدية ظلم المهندس فهد بن صنت العتيبي مهام عمله، بعد أن أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قرارًا بتكليفه رئيسًا لبلدية ظلم.

وقدّم العتيبي شكره لأمين الطائف على منحه هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

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"العتيبي" رئيسًا لبلدية ظلم
سبق

باشر رئيس بلدية ظلم المهندس فهد بن صنت العتيبي مهام عمله، بعد أن أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قرارًا بتكليفه رئيسًا لبلدية ظلم.

وقدّم العتيبي شكره لأمين الطائف على منحه هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:50 AM

"العتيبي" رئيسًا لبلدية ظلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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باشر رئيس بلدية ظلم المهندس فهد بن صنت العتيبي مهام عمله، بعد أن أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قرارًا بتكليفه رئيسًا لبلدية ظلم.

وقدّم العتيبي شكره لأمين الطائف على منحه هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

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