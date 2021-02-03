كأحد أكبر بطولات الجولة الأوروبية للعام 2021 .. غدًا تنطلق بطولة السعودية الدولية للجولف

تنطلق بطولة السعودية الدولية للجولف يوم غدٍ الخميس، حيث سيتنافس نخبة لاعبي الجولف العالميين للحصول على لقبها ومجموع جوائزها البالغ 3,5 مليون دولار كأحد أكبر جوائز بطولات الجولة الأوروبية.

وعُقد اليوم المؤتمر الصحفي للبطولة المقدمة من"سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية" ويحتضنها ملعب ونادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمشاركة ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، وأحمد بن علي السبيعي نائب رئيس شركة أرامكو للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد وماجد بن محمد السرور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، وبحضور مجموعة من الإعلاميين وممثلي رياضة الجولف حيث تحدث ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية) عن عدة محاور رئيسة منها تطور البطولة، مستجدات إستراتيجية الاستدامة المحلية، إطلاق الأجندة المحلية، والشراكات الجديدة، بالإضافة إلى بطولة أرامكو للفرق.

وقال الرميان: "خطوة اليوم تبعت خطوتين سابقتين أحدثتا حراكًا تاريخيًا للجولف في السعودية، هذه البطولة المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية بنسختها الثالثة تواصل إثبات حضورها وقيمتها في عالم الجولف كواحدة من أهم البطولات العالمية في الجولة الأوروبية بعد البطولة المفتوحة وبطولة العالم للجولف (WGC’s)".

وتعليقًا على آخر مستجدات إستراتيجية الاستدامة المحلية، أضاف "الرميان" : "تضمنت إستراتيجية الجولف المستدامة ثلاث أجندات هي: الأجندة الخضراء التي تهدف إلى دعم البيئة السعودية والأجندة الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والأجندة الاجتماعية الرامية إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع السعودي. وتتمحور أهداف الإستراتيجية حول خلق فرص التعليم وتوفير الفرص الوظيفية وصناعة الفعاليات الترفيهية، وتم الإعلان عن أول برامج الأجندة الاجتماعية في ملعب رويال غرينز ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية حيث تضمنت برنامجًا تدريبيًا لحديثي التخرج، إضافة إلى برنامج جديد لفئتين عزيزتين على قلوبنا جميعًا وهم (عائلات شهداء الواجب وأصحاب الهمم – ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم) ومنحهم إمكانية الاستفادة من منشآت الجولف حول المملكة. وتتسارع أجندتنا البيئية عبر إستراتيجيتنا الوطنية لاستدامة الجولف إذ تم تأسيس أول مزرعة للعشب البيئي في نادي ديراب للجولف بالشراكة مع أطلس تيرف التي ستوفر لنا أكثر أنواع العشب استدامة في كل مشروعاتنا الكبرى. كما قدمنا إطارًا تعليميًا لتدريب أبناء الوطن ومنحهم فرص تطوير مواهب جديدة للاستفادة من الفرص الوظيفية في عالم الجولف".

هذا وكانت اللجنة المنظمة قد أقامت مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا في اليوم نفسه لمجموعة من اللاعبين المشاركين في البطولة. حيث تحدث لاعبو الجولف الحاصلون على الجائزة الأمريكية داستن جونسون، فيل ميكيلسون، وباتريك ريد عن سعادتهم بالعودة إلى المملكة العربية السعودية والمنافسة على البطولة العالمية. وتحدث المصنف الأول عالميًا وبطل النسخة الأولى من السعودية الدولية الأمريكي داستن جونسون قائلاً: "أحب ملعب ونادي الجولف رويال غرينز، اللعب هنا ممتع حقًا. أعتقد أن جولف السعودية يقومون بعمل رائع في استضافة هذي البطولة. وكنت متحمسًا للعودة والمشاركة في البطولة هذا العام وآمل أن أتمكن من الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية".

في حين قال مواطنه فيل ميكيلسون الذي حلّ ثالثًا في النسخة الماضية من البطولة: "استمتعت في الملعب وبالأجواء في البطولة. إنه على أعلى مستوى ومذهل حقًا، وسأسعى في هذه البطولة لتقديم أفضل ما لدي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. في العام الماضي ذهبت إلى شاطئ البحر الأحمر ولعبت كرة الطائرة مع مجموعة من سكان المنطقة، وكان وقتًا رائعًا".

من جانب آخر قال باتريك ريد: أنا سعيد جدًا بالعودة للمملكة مرة أخرى. إن الدعم الذي تتمتع به هذه البطولة والدعم الذي قدمته السعودية للاعبين والجولة الأوروبية هو أمر مبهر بالنسبة لنا. تتحسن جودة الملعب والخدمات والضيافة في كل عام. إنه أحد الأماكن التي أتطلع دائمًا إلى القدوم واللعب فيها".