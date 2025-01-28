فازت المهرة "الدروازة" لمستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بجائزة "مشرف بن مطلق بن شنان القحطاني". وسلم الجائزة سعد بن مشرف بن شنان القحطاني والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل. وكان نادي سباقات الخيل أقام هذه الجائزة التقديرية لأول مرة باسم الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله ضمن أشواط الحفل الكبير لكأس خادم الحرمين -حفظه الله-. من جانبه، رفع فيصل بن مشرف، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعمهم أبناء الوطن في كافة المجالات. وبارك ابن مشرف للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تحقيق المهرة الدروازة للجائزة، وقال: "باسمي واسم إخواني نعرب عن خالص شكرنا لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل على اللفتة التقديرية الكريمة بتقديم هذه الجائزة باسم والده عرفاناً بما قدم - رحمه الله - من خدمات لفروسية الوطن من خلال نادي الفروسية، ولا يستغرب هذا التقدير والتكريم من أهل الوفاء". وأضاف ابن مشرف قائلاً "هذه الجائزة التقديرية و هذا التكريم لوالدنا -رحمه الله- محل فخر لنا".

"الدروازة" تفوز بجائزة "مشرف بن مطلق" التقديرية في أشواط حفل كأس خادم الحرمين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-27 فازت المهرة "الدروازة" لمستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بجائزة "مشرف بن مطلق بن شنان القحطاني".



وسلم الجائزة سعد بن مشرف بن شنان القحطاني والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.



وكان نادي سباقات الخيل أقام هذه الجائزة التقديرية لأول مرة باسم الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله ضمن أشواط الحفل الكبير لكأس خادم الحرمين -حفظه الله-.



من جانبه، رفع فيصل بن مشرف، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعمهم أبناء الوطن في كافة المجالات.



وبارك ابن مشرف للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تحقيق المهرة الدروازة للجائزة، وقال: "باسمي واسم إخواني نعرب عن خالص شكرنا لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل على اللفتة التقديرية الكريمة بتقديم هذه الجائزة باسم والده عرفاناً بما قدم - رحمه الله - من خدمات لفروسية الوطن من خلال نادي الفروسية، ولا يستغرب هذا التقدير والتكريم من أهل الوفاء".



وأضاف ابن مشرف قائلاً "هذه الجائزة التقديرية و هذا التكريم لوالدنا -رحمه الله- محل فخر لنا".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 10:19 PM

"الدروازة" تفوز بجائزة "مشرف بن مطلق" التقديرية في أشواط حفل كأس خادم الحرمين "فيصل بن مشرف" يشكر القيادة على دعمها ويؤكد: تخصيص جائزة باسم والدي محل فخر





A A A





1 مشاركة

فازت المهرة "الدروازة" لمستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بجائزة "مشرف بن مطلق بن شنان القحطاني".



وسلم الجائزة سعد بن مشرف بن شنان القحطاني والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.



وكان نادي سباقات الخيل أقام هذه الجائزة التقديرية لأول مرة باسم الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله ضمن أشواط الحفل الكبير لكأس خادم الحرمين -حفظه الله-.



من جانبه، رفع فيصل بن مشرف، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعمهم أبناء الوطن في كافة المجالات.



وبارك ابن مشرف للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تحقيق المهرة الدروازة للجائزة، وقال: "باسمي واسم إخواني نعرب عن خالص شكرنا لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل على اللفتة التقديرية الكريمة بتقديم هذه الجائزة باسم والده عرفاناً بما قدم - رحمه الله - من خدمات لفروسية الوطن من خلال نادي الفروسية، ولا يستغرب هذا التقدير والتكريم من أهل الوفاء".



وأضاف ابن مشرف قائلاً "هذه الجائزة التقديرية و هذا التكريم لوالدنا -رحمه الله- محل فخر لنا".