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لماذا أخضعت الجزائر شركة اتصالات قطرية للمساءلة؟

بعد أن تسببت "أوريدو" في إزعاج كبير لمستخدمي خدماتها

طالبت السلطات الجزائرية بمساءلة شركة قطرية مشغّلة لشبكة الهاتف الخلوي في البلاد، بعد انقطاع تام في الخدمات المقدمة لساعات عدة من يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجزائر في اليومين الماضيين، انقطاعًا تامًّا في شبكتي الاتصالات والإنترنت على المستوى الوطني.

وذكرت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية، أنه منذ صباح يوم الأحد الماضي، انقطعت الخدمات المقدمة لشبكة الهاتف النقال من قِبَل شركة "أوريدو" القطرية، دون أن تقدم الأخيرة أي توضيح رسمي.

ولاحقًا خلال اليوم، أفادت الشركة بأن "الاضطرابات" مؤقتة وستعود لحالتها الطبيعية، وأن السبب يرجع "إلى مشكل تقني تم تحديده".

وطلبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الجزائر، مساء أمس الاثنين، التفسيرات من "أوريدو" القطرية؛ بسبب الانقطاع في الأيام الماضية.

وجاء في البيان المنشور على وكالة الأنباء الجزائرية، أن الهيئة الجزائرية طالبت الشركة القطرية بتقديم جميع التفسيرات والعناصر التقنية المرتبطة بالمشكلة التي مست شبكات نظام "جي.إس.إم" والجيل الثالث والجيل الرابع؛ مما أدى إلى انقطاع خدمات الصوت والإنترنت، وتسبب في إزعاج كبير لمستخدمي هذه الخدمات.

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لماذا أخضعت الجزائر شركة اتصالات قطرية للمساءلة؟
سبق

طالبت السلطات الجزائرية بمساءلة شركة قطرية مشغّلة لشبكة الهاتف الخلوي في البلاد، بعد انقطاع تام في الخدمات المقدمة لساعات عدة من يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجزائر في اليومين الماضيين، انقطاعًا تامًّا في شبكتي الاتصالات والإنترنت على المستوى الوطني.

وذكرت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية، أنه منذ صباح يوم الأحد الماضي، انقطعت الخدمات المقدمة لشبكة الهاتف النقال من قِبَل شركة "أوريدو" القطرية، دون أن تقدم الأخيرة أي توضيح رسمي.

ولاحقًا خلال اليوم، أفادت الشركة بأن "الاضطرابات" مؤقتة وستعود لحالتها الطبيعية، وأن السبب يرجع "إلى مشكل تقني تم تحديده".

وطلبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الجزائر، مساء أمس الاثنين، التفسيرات من "أوريدو" القطرية؛ بسبب الانقطاع في الأيام الماضية.

وجاء في البيان المنشور على وكالة الأنباء الجزائرية، أن الهيئة الجزائرية طالبت الشركة القطرية بتقديم جميع التفسيرات والعناصر التقنية المرتبطة بالمشكلة التي مست شبكات نظام "جي.إس.إم" والجيل الثالث والجيل الرابع؛ مما أدى إلى انقطاع خدمات الصوت والإنترنت، وتسبب في إزعاج كبير لمستخدمي هذه الخدمات.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
11:06 AM

لماذا أخضعت الجزائر شركة اتصالات قطرية للمساءلة؟

بعد أن تسببت "أوريدو" في إزعاج كبير لمستخدمي خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت السلطات الجزائرية بمساءلة شركة قطرية مشغّلة لشبكة الهاتف الخلوي في البلاد، بعد انقطاع تام في الخدمات المقدمة لساعات عدة من يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجزائر في اليومين الماضيين، انقطاعًا تامًّا في شبكتي الاتصالات والإنترنت على المستوى الوطني.

وذكرت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية، أنه منذ صباح يوم الأحد الماضي، انقطعت الخدمات المقدمة لشبكة الهاتف النقال من قِبَل شركة "أوريدو" القطرية، دون أن تقدم الأخيرة أي توضيح رسمي.

ولاحقًا خلال اليوم، أفادت الشركة بأن "الاضطرابات" مؤقتة وستعود لحالتها الطبيعية، وأن السبب يرجع "إلى مشكل تقني تم تحديده".

وطلبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الجزائر، مساء أمس الاثنين، التفسيرات من "أوريدو" القطرية؛ بسبب الانقطاع في الأيام الماضية.

وجاء في البيان المنشور على وكالة الأنباء الجزائرية، أن الهيئة الجزائرية طالبت الشركة القطرية بتقديم جميع التفسيرات والعناصر التقنية المرتبطة بالمشكلة التي مست شبكات نظام "جي.إس.إم" والجيل الثالث والجيل الرابع؛ مما أدى إلى انقطاع خدمات الصوت والإنترنت، وتسبب في إزعاج كبير لمستخدمي هذه الخدمات.

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