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توضيح من السفارة بالمغرب بشأن العالقين الراغبين في العودة: هذا ما عليكم فعله

بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية لمدة أسبوعين

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب بأنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين، فيجب على المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية معرفة أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وقالت السفارة: من لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية؛ فعليه التوجه الى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون موضحًا موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه.

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توضيح من السفارة بالمغرب بشأن العالقين الراغبين في العودة: هذا ما عليكم فعله
سبق

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب بأنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين، فيجب على المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية معرفة أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وقالت السفارة: من لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية؛ فعليه التوجه الى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون موضحًا موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
03:17 PM

توضيح من السفارة بالمغرب بشأن العالقين الراغبين في العودة: هذا ما عليكم فعله

بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية لمدة أسبوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
17,501

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب بأنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين، فيجب على المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية معرفة أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وقالت السفارة: من لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية؛ فعليه التوجه الى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون موضحًا موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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