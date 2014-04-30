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مركبة مسروقة ومبلغ مالي وبطاقات شحن في قبضة "أمن الطرق"

رجال القوة ألقوا القبض عليهم في حالة تلبُّس على طريق مكة - جدة

تحقق "مكافحة المخدرات" مع مقيم من جنسية فلسطينية؛ قبض عليه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعد الاشتباه فيه على طريق مكة - جدة وهو يقود مركبة من نوع كيا، وعند تفتيشها عُثر بداخلها تحت أحد المقاعد على كيس نايلون، يحتوي على ست حبات من نوع الكبتاجون المحظور؛ فتم إعداد محضر بالحالة، وسُلمت جهة الاختصاص.

كما تسلمت شرطة الكعكية مركبة من نوع لكزس موديل 2014، تعرضت للسرقة، وتقدم مالكها ببلاغ حول فقدانها قبل ستة أشهر تقريبًا؛ إذ استوقفها أحد أفراد الضبط الأمني بالشميسي، وبالتأكد من وضع المركبة اتضح أنها مسروقة، وهناك بلاغ مسجَّل عن المركبة لدى شرطة المعابدة بمكة المكرمة؛ فتم تسليم الشخص والمركبة لمركز الشرطة.

ومن جانب آخر، يحقق مركز شرطة الجنوبية مع شخصين من جنسية صومالية؛ عثر بحوزتهما رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة على قرابة 27 ألف ريال، و12 بطاقة شحن إنترنت. وقد حاول أحدهما الهرب عند استيقاف المركبة، فتمت السيطرة عليه، وسُلِّما بمحضر رسمي لشرطة الجنوبية.

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مركبة مسروقة ومبلغ مالي وبطاقات شحن في قبضة "أمن الطرق"
سبق

تحقق "مكافحة المخدرات" مع مقيم من جنسية فلسطينية؛ قبض عليه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعد الاشتباه فيه على طريق مكة - جدة وهو يقود مركبة من نوع كيا، وعند تفتيشها عُثر بداخلها تحت أحد المقاعد على كيس نايلون، يحتوي على ست حبات من نوع الكبتاجون المحظور؛ فتم إعداد محضر بالحالة، وسُلمت جهة الاختصاص.

كما تسلمت شرطة الكعكية مركبة من نوع لكزس موديل 2014، تعرضت للسرقة، وتقدم مالكها ببلاغ حول فقدانها قبل ستة أشهر تقريبًا؛ إذ استوقفها أحد أفراد الضبط الأمني بالشميسي، وبالتأكد من وضع المركبة اتضح أنها مسروقة، وهناك بلاغ مسجَّل عن المركبة لدى شرطة المعابدة بمكة المكرمة؛ فتم تسليم الشخص والمركبة لمركز الشرطة.

ومن جانب آخر، يحقق مركز شرطة الجنوبية مع شخصين من جنسية صومالية؛ عثر بحوزتهما رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة على قرابة 27 ألف ريال، و12 بطاقة شحن إنترنت. وقد حاول أحدهما الهرب عند استيقاف المركبة، فتمت السيطرة عليه، وسُلِّما بمحضر رسمي لشرطة الجنوبية.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
02:07 AM

مركبة مسروقة ومبلغ مالي وبطاقات شحن في قبضة "أمن الطرق"

رجال القوة ألقوا القبض عليهم في حالة تلبُّس على طريق مكة - جدة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
14
38,829

تحقق "مكافحة المخدرات" مع مقيم من جنسية فلسطينية؛ قبض عليه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعد الاشتباه فيه على طريق مكة - جدة وهو يقود مركبة من نوع كيا، وعند تفتيشها عُثر بداخلها تحت أحد المقاعد على كيس نايلون، يحتوي على ست حبات من نوع الكبتاجون المحظور؛ فتم إعداد محضر بالحالة، وسُلمت جهة الاختصاص.

كما تسلمت شرطة الكعكية مركبة من نوع لكزس موديل 2014، تعرضت للسرقة، وتقدم مالكها ببلاغ حول فقدانها قبل ستة أشهر تقريبًا؛ إذ استوقفها أحد أفراد الضبط الأمني بالشميسي، وبالتأكد من وضع المركبة اتضح أنها مسروقة، وهناك بلاغ مسجَّل عن المركبة لدى شرطة المعابدة بمكة المكرمة؛ فتم تسليم الشخص والمركبة لمركز الشرطة.

ومن جانب آخر، يحقق مركز شرطة الجنوبية مع شخصين من جنسية صومالية؛ عثر بحوزتهما رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة على قرابة 27 ألف ريال، و12 بطاقة شحن إنترنت. وقد حاول أحدهما الهرب عند استيقاف المركبة، فتمت السيطرة عليه، وسُلِّما بمحضر رسمي لشرطة الجنوبية.

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