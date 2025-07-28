السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد
أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث
قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .
وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862
السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-28
قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .
وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:57 AM
السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد
أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث
قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .
وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862