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السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد

أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .

وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862

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السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد
سبق

قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .

وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:57 AM

السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد

أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .

وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862

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