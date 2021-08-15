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ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات.

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ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا
سبق

سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:40 PM

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات.

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