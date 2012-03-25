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"الأسد المتأهب".. التحالف الدولي يدمر 18 وكراً لـ"داعش" شمال العراق

سقوط عدد من القتلى في صفوف التنظيم

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، بأن طيران التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر التنظيم في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى في شمال العراق؛ أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من أنصار التنظيم.

وبينت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة تواصل جهدها الاستخباري لجمع المعلومات عن بقايا تنظيم "داعش"، وفقاً لـ"الشرق".


من جانبه، أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أن عملية "الأسد المتأهب" استمرت 14 يوماً قُتل فيها 27 من أنصار "داعـش"، وجرى رصد قتلهم بشكل مُباشر، وشهدت العملية تنسيقاً بين جهاز مُكافحة الإرهاب، والقوات الأمنية، والبشمركة.

طيران التحالف الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الأسد المتأهب".. التحالف الدولي يدمر 18 وكراً لـ"داعش" شمال العراق
سبق

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، بأن طيران التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر التنظيم في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى في شمال العراق؛ أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من أنصار التنظيم.

وبينت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة تواصل جهدها الاستخباري لجمع المعلومات عن بقايا تنظيم "داعش"، وفقاً لـ"الشرق".


من جانبه، أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أن عملية "الأسد المتأهب" استمرت 14 يوماً قُتل فيها 27 من أنصار "داعـش"، وجرى رصد قتلهم بشكل مُباشر، وشهدت العملية تنسيقاً بين جهاز مُكافحة الإرهاب، والقوات الأمنية، والبشمركة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
02:58 PM

"الأسد المتأهب".. التحالف الدولي يدمر 18 وكراً لـ"داعش" شمال العراق

سقوط عدد من القتلى في صفوف التنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، بأن طيران التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر التنظيم في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى في شمال العراق؛ أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من أنصار التنظيم.

وبينت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة تواصل جهدها الاستخباري لجمع المعلومات عن بقايا تنظيم "داعش"، وفقاً لـ"الشرق".


من جانبه، أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أن عملية "الأسد المتأهب" استمرت 14 يوماً قُتل فيها 27 من أنصار "داعـش"، وجرى رصد قتلهم بشكل مُباشر، وشهدت العملية تنسيقاً بين جهاز مُكافحة الإرهاب، والقوات الأمنية، والبشمركة.

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