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غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

تستأنف غدًا الخميس مباريات بطولة قطر الدولية الودية لكرة اليد بعد يوم الراحة التي منحته اللجنة المنظمة للبطولة للمنتخبات المشاركة "قطر – السعودية – الكويت – إيران"، حيث يلتقي المنتخب السعودي عند السادسة والنصف مع نظيره القطري على صـالة نادي الدحيل.

وخضع لاعبو الأخضر اليوم الأربعاء لحصة مخصصة للفيديو لمراجعة الأخطاء الفنية في لقاء إيران فيما تبعتها حصة تدريبية على صالة الدحيل طبق من خلالها اللاعبون عددًا من الخطط الهجومية والدفاعية تحت إشراف الفرنسي "ديديه دينارت".

ويُشارك الأخضر في البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

يُذكر أن مباريات اليوم الأول من البطولة شهدت خسارة المنتخب السعودي أمام إيران 16-24، فيما فاز منتخب قطر على الكويت 32-19.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية
سبق

تستأنف غدًا الخميس مباريات بطولة قطر الدولية الودية لكرة اليد بعد يوم الراحة التي منحته اللجنة المنظمة للبطولة للمنتخبات المشاركة "قطر – السعودية – الكويت – إيران"، حيث يلتقي المنتخب السعودي عند السادسة والنصف مع نظيره القطري على صـالة نادي الدحيل.

وخضع لاعبو الأخضر اليوم الأربعاء لحصة مخصصة للفيديو لمراجعة الأخطاء الفنية في لقاء إيران فيما تبعتها حصة تدريبية على صالة الدحيل طبق من خلالها اللاعبون عددًا من الخطط الهجومية والدفاعية تحت إشراف الفرنسي "ديديه دينارت".

ويُشارك الأخضر في البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

يُذكر أن مباريات اليوم الأول من البطولة شهدت خسارة المنتخب السعودي أمام إيران 16-24، فيما فاز منتخب قطر على الكويت 32-19.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:33 PM

غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستأنف غدًا الخميس مباريات بطولة قطر الدولية الودية لكرة اليد بعد يوم الراحة التي منحته اللجنة المنظمة للبطولة للمنتخبات المشاركة "قطر – السعودية – الكويت – إيران"، حيث يلتقي المنتخب السعودي عند السادسة والنصف مع نظيره القطري على صـالة نادي الدحيل.

وخضع لاعبو الأخضر اليوم الأربعاء لحصة مخصصة للفيديو لمراجعة الأخطاء الفنية في لقاء إيران فيما تبعتها حصة تدريبية على صالة الدحيل طبق من خلالها اللاعبون عددًا من الخطط الهجومية والدفاعية تحت إشراف الفرنسي "ديديه دينارت".

ويُشارك الأخضر في البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

يُذكر أن مباريات اليوم الأول من البطولة شهدت خسارة المنتخب السعودي أمام إيران 16-24، فيما فاز منتخب قطر على الكويت 32-19.

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