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50 نحالاً يعرضون 5 أطنان من العسل.. وأمير جازان يرعى حفل انطلاقه بالعيدابي

تجوَّل بالخيمة التي تضم 50 أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية

دشَّن أمس أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مهرجان جازان الخامس للعسل الذي تستضيفه محافظة العيدابي.

وقام أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية بقص الشريط إيذانًا بافتتاح الفعالية، ثم تجول والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة بالمهرجان المقام بساحة المركز الحضري في المحافظة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرح مفصل من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني، عن معرض العسل حيث يعرض 50 نحالاً إنتاجهم من العسل، الذي يزيد على خمسة أطنان من العسل ذي الجودة العالية.

ودشّن الأمير محمد بن ناصر مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان بقص الشريط، وتجول بخيمة الأسر المنتجة التي تضم ٥٠ أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالعيدابي، وتعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والأكسسوارات والحلويات وجميع مستلزمات واحتياجات الأسرة.

كما زار معرض الإدارات الحكومية، واستمع لشرح مفصل عما تم تنفيذه، والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.


عقب ذلك زار أمير منطقة جازان معرض فنون وتراث بلغازي الثاني.

جازان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر مهرجان جازان الخامس للعسل النحالين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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50 نحالاً يعرضون 5 أطنان من العسل.. وأمير جازان يرعى حفل انطلاقه بالعيدابي
سبق

دشَّن أمس أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مهرجان جازان الخامس للعسل الذي تستضيفه محافظة العيدابي.

وقام أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية بقص الشريط إيذانًا بافتتاح الفعالية، ثم تجول والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة بالمهرجان المقام بساحة المركز الحضري في المحافظة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرح مفصل من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني، عن معرض العسل حيث يعرض 50 نحالاً إنتاجهم من العسل، الذي يزيد على خمسة أطنان من العسل ذي الجودة العالية.

ودشّن الأمير محمد بن ناصر مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان بقص الشريط، وتجول بخيمة الأسر المنتجة التي تضم ٥٠ أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالعيدابي، وتعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والأكسسوارات والحلويات وجميع مستلزمات واحتياجات الأسرة.

كما زار معرض الإدارات الحكومية، واستمع لشرح مفصل عما تم تنفيذه، والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.


عقب ذلك زار أمير منطقة جازان معرض فنون وتراث بلغازي الثاني.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:42 AM

50 نحالاً يعرضون 5 أطنان من العسل.. وأمير جازان يرعى حفل انطلاقه بالعيدابي

تجوَّل بالخيمة التي تضم 50 أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية

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فهد كاملي - جازان
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دشَّن أمس أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مهرجان جازان الخامس للعسل الذي تستضيفه محافظة العيدابي.

وقام أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية بقص الشريط إيذانًا بافتتاح الفعالية، ثم تجول والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة بالمهرجان المقام بساحة المركز الحضري في المحافظة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرح مفصل من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني، عن معرض العسل حيث يعرض 50 نحالاً إنتاجهم من العسل، الذي يزيد على خمسة أطنان من العسل ذي الجودة العالية.

ودشّن الأمير محمد بن ناصر مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان بقص الشريط، وتجول بخيمة الأسر المنتجة التي تضم ٥٠ أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالعيدابي، وتعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والأكسسوارات والحلويات وجميع مستلزمات واحتياجات الأسرة.

كما زار معرض الإدارات الحكومية، واستمع لشرح مفصل عما تم تنفيذه، والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.


عقب ذلك زار أمير منطقة جازان معرض فنون وتراث بلغازي الثاني.

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