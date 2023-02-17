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معلم بـ"تعليم الرياض" يصدر كتاباً في الإسعافات الأولية والثانوية بطريقة برايل

أول نسخة على مستوى العالم

أصدر معلم بـ"تعليم الرياض" أول نسخة كتاب معتمدة في مجال الإسعافات الأولية والثانوية بطريقة برايل على مستوى العالم.

وقال حميد بن أحمد المالكي، رائد النشاط بمتوسطة الإمام الكسائي، التابعة لمكتب تعليم الغرب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، نائب قائد فريق بجيلة التطوعي إن "فكرة تأليف كتاب الإسعافات الأولية بطريقة برايل بدأت عندما قدمت أكثر من دورة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الذي كان يؤسفني أنه لا يوجد لهم منهج يعودون إليه، فجاءت فكرة الكتاب".

وأضاف: "كذلك انبثقت معها فكرة إصدار حقيبة مصاحبة للمدرب للمكفوفين، فقامت منظمة لازم، وهي منظمة تجمع بين أفضل برامج التدريب من جميع أنحاء العالم إلى وحدة تدريبية متكاملة، بمراجعة هذا المنهج وطباعته على نفقتها الخاصة، وتوزيعه مجاناً".

وأشار إلى أن الكتاب روجع بطريقة برايل من زميله جمعان الزهراني، وهو معلم في معهد النور للمكفوفين، مبيناً أنه أقام عدداً من الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والثانوية بشهادات معتمدة دولياً، منها دورة ضمت 17 مشاركاً من ذوي العوق البصري، كما تم التدريب على الكتاب في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وثانوية الشوكاني - المسار البصري.

وقدم "المالكي" شكره وتقديره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ومدير مكتب تعليم الغرب عبدالمجيد الهويمل، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد الشمراني، وشعبة النشاط، على دعمهم غير المحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معلم بـ"تعليم الرياض" يصدر كتاباً في الإسعافات الأولية والثانوية بطريقة برايل
سبق

أصدر معلم بـ"تعليم الرياض" أول نسخة كتاب معتمدة في مجال الإسعافات الأولية والثانوية بطريقة برايل على مستوى العالم.

وقال حميد بن أحمد المالكي، رائد النشاط بمتوسطة الإمام الكسائي، التابعة لمكتب تعليم الغرب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، نائب قائد فريق بجيلة التطوعي إن "فكرة تأليف كتاب الإسعافات الأولية بطريقة برايل بدأت عندما قدمت أكثر من دورة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الذي كان يؤسفني أنه لا يوجد لهم منهج يعودون إليه، فجاءت فكرة الكتاب".

وأضاف: "كذلك انبثقت معها فكرة إصدار حقيبة مصاحبة للمدرب للمكفوفين، فقامت منظمة لازم، وهي منظمة تجمع بين أفضل برامج التدريب من جميع أنحاء العالم إلى وحدة تدريبية متكاملة، بمراجعة هذا المنهج وطباعته على نفقتها الخاصة، وتوزيعه مجاناً".

وأشار إلى أن الكتاب روجع بطريقة برايل من زميله جمعان الزهراني، وهو معلم في معهد النور للمكفوفين، مبيناً أنه أقام عدداً من الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والثانوية بشهادات معتمدة دولياً، منها دورة ضمت 17 مشاركاً من ذوي العوق البصري، كما تم التدريب على الكتاب في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وثانوية الشوكاني - المسار البصري.

وقدم "المالكي" شكره وتقديره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ومدير مكتب تعليم الغرب عبدالمجيد الهويمل، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد الشمراني، وشعبة النشاط، على دعمهم غير المحدود.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:09 PM

معلم بـ"تعليم الرياض" يصدر كتاباً في الإسعافات الأولية والثانوية بطريقة برايل

أول نسخة على مستوى العالم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أصدر معلم بـ"تعليم الرياض" أول نسخة كتاب معتمدة في مجال الإسعافات الأولية والثانوية بطريقة برايل على مستوى العالم.

وقال حميد بن أحمد المالكي، رائد النشاط بمتوسطة الإمام الكسائي، التابعة لمكتب تعليم الغرب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، نائب قائد فريق بجيلة التطوعي إن "فكرة تأليف كتاب الإسعافات الأولية بطريقة برايل بدأت عندما قدمت أكثر من دورة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الذي كان يؤسفني أنه لا يوجد لهم منهج يعودون إليه، فجاءت فكرة الكتاب".

وأضاف: "كذلك انبثقت معها فكرة إصدار حقيبة مصاحبة للمدرب للمكفوفين، فقامت منظمة لازم، وهي منظمة تجمع بين أفضل برامج التدريب من جميع أنحاء العالم إلى وحدة تدريبية متكاملة، بمراجعة هذا المنهج وطباعته على نفقتها الخاصة، وتوزيعه مجاناً".

وأشار إلى أن الكتاب روجع بطريقة برايل من زميله جمعان الزهراني، وهو معلم في معهد النور للمكفوفين، مبيناً أنه أقام عدداً من الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والثانوية بشهادات معتمدة دولياً، منها دورة ضمت 17 مشاركاً من ذوي العوق البصري، كما تم التدريب على الكتاب في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وثانوية الشوكاني - المسار البصري.

وقدم "المالكي" شكره وتقديره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ومدير مكتب تعليم الغرب عبدالمجيد الهويمل، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد الشمراني، وشعبة النشاط، على دعمهم غير المحدود.

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