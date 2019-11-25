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شاهد "جميع بيشة" يتحول لمَردم نفايات.. شوارع بلا أسفلت وأوبئة تهدد!

مواطن: الحي يفتقر للخدمات ويعاني من روائح الصرف التي تخترق الغرف

شكا العديد من المواطنين من أهالي حي "جميع" بمحافظة بيشة من وضع وجود مَردم للنفايات وعدم سفلتة بعض الشوارع؛ حيث لا تزال ترابية تفتقر للخدمات وكذلك من روائح للصرف الصحي بالحي دون وجود حلول.
وقال أحد الأهالي، المواطن ناصر علي الشهراني: إن مخططات جميع الحكومية من (١ إلى ٥) تعاني من عدة مشاكل رغم توزيعها على المواطنين منذ عشرين سنة؛ ولكنها تحولت إلى مردم للنفايات لكثير من سكان مدينة بيشة؛ فيما لا يزال عدد من شوارعها ترابيًّا وخطوطها صحراوية.
وأضاف: "الحي يفتقر للعديد من الخدمات، ويعاني من روائح الصرف الصحي القوية التي اخترقت جميع الغرف الداخلية؛ فضلًا عن الشكوى من تواجد جميع أنواع الحشرات الضارة التي قد تؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة لا قدر الله".

جميع بيشة تفتقر للخدمات مناشدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "جميع بيشة" يتحول لمَردم نفايات.. شوارع بلا أسفلت وأوبئة تهدد!
سبق

شكا العديد من المواطنين من أهالي حي "جميع" بمحافظة بيشة من وضع وجود مَردم للنفايات وعدم سفلتة بعض الشوارع؛ حيث لا تزال ترابية تفتقر للخدمات وكذلك من روائح للصرف الصحي بالحي دون وجود حلول.
وقال أحد الأهالي، المواطن ناصر علي الشهراني: إن مخططات جميع الحكومية من (١ إلى ٥) تعاني من عدة مشاكل رغم توزيعها على المواطنين منذ عشرين سنة؛ ولكنها تحولت إلى مردم للنفايات لكثير من سكان مدينة بيشة؛ فيما لا يزال عدد من شوارعها ترابيًّا وخطوطها صحراوية.
وأضاف: "الحي يفتقر للعديد من الخدمات، ويعاني من روائح الصرف الصحي القوية التي اخترقت جميع الغرف الداخلية؛ فضلًا عن الشكوى من تواجد جميع أنواع الحشرات الضارة التي قد تؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة لا قدر الله".

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
12:30 PM

شاهد "جميع بيشة" يتحول لمَردم نفايات.. شوارع بلا أسفلت وأوبئة تهدد!

مواطن: الحي يفتقر للخدمات ويعاني من روائح الصرف التي تخترق الغرف

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سعود الدعجاني - بيشة
3
6,359

شكا العديد من المواطنين من أهالي حي "جميع" بمحافظة بيشة من وضع وجود مَردم للنفايات وعدم سفلتة بعض الشوارع؛ حيث لا تزال ترابية تفتقر للخدمات وكذلك من روائح للصرف الصحي بالحي دون وجود حلول.
وقال أحد الأهالي، المواطن ناصر علي الشهراني: إن مخططات جميع الحكومية من (١ إلى ٥) تعاني من عدة مشاكل رغم توزيعها على المواطنين منذ عشرين سنة؛ ولكنها تحولت إلى مردم للنفايات لكثير من سكان مدينة بيشة؛ فيما لا يزال عدد من شوارعها ترابيًّا وخطوطها صحراوية.
وأضاف: "الحي يفتقر للعديد من الخدمات، ويعاني من روائح الصرف الصحي القوية التي اخترقت جميع الغرف الداخلية؛ فضلًا عن الشكوى من تواجد جميع أنواع الحشرات الضارة التي قد تؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة لا قدر الله".

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