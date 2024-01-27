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للمرة الأولى منذ 2014.. أسعار النفط تقفز فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل

مدعومة بنقص الإمدادات

قفزت أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات اليوم الأربعاء؛ بدعم من نقص في الإمدادات.

وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3 في المئة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ16:15 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارًا منذ أكتوبر 2014، وفقًا لـ"رويترز".

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46 في المئة إلى 87.72 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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للمرة الأولى منذ 2014.. أسعار النفط تقفز فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل
سبق

قفزت أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات اليوم الأربعاء؛ بدعم من نقص في الإمدادات.

وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3 في المئة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ16:15 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارًا منذ أكتوبر 2014، وفقًا لـ"رويترز".

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46 في المئة إلى 87.72 دولار للبرميل.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:04 PM

للمرة الأولى منذ 2014.. أسعار النفط تقفز فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل

مدعومة بنقص الإمدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,025

قفزت أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات اليوم الأربعاء؛ بدعم من نقص في الإمدادات.

وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3 في المئة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ16:15 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارًا منذ أكتوبر 2014، وفقًا لـ"رويترز".

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46 في المئة إلى 87.72 دولار للبرميل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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