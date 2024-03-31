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"واتساب" يُهدي تقنيات صوتية ومرئية "استثنائية" لمستخدميه

أتاح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، إمكانية صوتية جديدة "استثنائية" لمستخدميه، في تحديث جديد طرحه على نظام تشغيل "أندرويد".

ونشر موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعنيّ بأخبار تحديثات التطبيقات الجديدة، وأبرزها واتساب، التفاصيل الخاصة بآخر تحديثاته.

وكشف التقرير أن التحديث الجديد يتيح عددًا جديدًا من الميزات والتقنيات لمستخدمي "واتساب"؛ لعل أبرزها "إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية بصورة متتالية".

ولن يحتاج مستخدم "واتساب" على نظام "أندرويد" لأن يشغّل كل رسالة صوتية على حدة؛ بل يمكن أن يستمع لها بصورة أسهل من أي وقت مضى، وأن يشغلهم جميعًا دفعة واحدة على التوالي.

وأوضح التقرير أن تلك الخاصية ستكون مفيدة بشكل خاص لمستخدم "تويتر"، الذي يرغب في الاستماع لرسائل صوتية وهو يقوم بمهمة أخرى، مثل قيادة السيارة مثلًا.

كما يتيح تحديث "واتساب" أيضًا ميزة جديدة كليًّا، وهي ما أطلق عليها "معلومات إعادة التوجيه"، والتي توفر للمستخدم إمكانية التحكم في الرسائل التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات.

وسيوفر "واتساب" لأي مستخدم معرفة عدد مرات إعادة توجيه وإرسال الرسالة نفسها.

ويوفر تحديث "واتساب" الجديد كذلك، تقنية جديدة ثالثة، أطلق عليها "صورة داخل صورة"، والتي تتيح عرض مقاطع الفيديو في نافذة عائمة صغيرة عند التبديل بين الرسائل؛ مما يتيح لك التنقل داخل التطبيق من دون مقاطعة تشغيل الفيديو.

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"واتساب" يُهدي تقنيات صوتية ومرئية "استثنائية" لمستخدميه
سبق

أتاح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، إمكانية صوتية جديدة "استثنائية" لمستخدميه، في تحديث جديد طرحه على نظام تشغيل "أندرويد".

ونشر موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعنيّ بأخبار تحديثات التطبيقات الجديدة، وأبرزها واتساب، التفاصيل الخاصة بآخر تحديثاته.

وكشف التقرير أن التحديث الجديد يتيح عددًا جديدًا من الميزات والتقنيات لمستخدمي "واتساب"؛ لعل أبرزها "إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية بصورة متتالية".

ولن يحتاج مستخدم "واتساب" على نظام "أندرويد" لأن يشغّل كل رسالة صوتية على حدة؛ بل يمكن أن يستمع لها بصورة أسهل من أي وقت مضى، وأن يشغلهم جميعًا دفعة واحدة على التوالي.

وأوضح التقرير أن تلك الخاصية ستكون مفيدة بشكل خاص لمستخدم "تويتر"، الذي يرغب في الاستماع لرسائل صوتية وهو يقوم بمهمة أخرى، مثل قيادة السيارة مثلًا.

كما يتيح تحديث "واتساب" أيضًا ميزة جديدة كليًّا، وهي ما أطلق عليها "معلومات إعادة التوجيه"، والتي توفر للمستخدم إمكانية التحكم في الرسائل التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات.

وسيوفر "واتساب" لأي مستخدم معرفة عدد مرات إعادة توجيه وإرسال الرسالة نفسها.

ويوفر تحديث "واتساب" الجديد كذلك، تقنية جديدة ثالثة، أطلق عليها "صورة داخل صورة"، والتي تتيح عرض مقاطع الفيديو في نافذة عائمة صغيرة عند التبديل بين الرسائل؛ مما يتيح لك التنقل داخل التطبيق من دون مقاطعة تشغيل الفيديو.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:45 AM

"واتساب" يُهدي تقنيات صوتية ومرئية "استثنائية" لمستخدميه

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أتاح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، إمكانية صوتية جديدة "استثنائية" لمستخدميه، في تحديث جديد طرحه على نظام تشغيل "أندرويد".

ونشر موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعنيّ بأخبار تحديثات التطبيقات الجديدة، وأبرزها واتساب، التفاصيل الخاصة بآخر تحديثاته.

وكشف التقرير أن التحديث الجديد يتيح عددًا جديدًا من الميزات والتقنيات لمستخدمي "واتساب"؛ لعل أبرزها "إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية بصورة متتالية".

ولن يحتاج مستخدم "واتساب" على نظام "أندرويد" لأن يشغّل كل رسالة صوتية على حدة؛ بل يمكن أن يستمع لها بصورة أسهل من أي وقت مضى، وأن يشغلهم جميعًا دفعة واحدة على التوالي.

وأوضح التقرير أن تلك الخاصية ستكون مفيدة بشكل خاص لمستخدم "تويتر"، الذي يرغب في الاستماع لرسائل صوتية وهو يقوم بمهمة أخرى، مثل قيادة السيارة مثلًا.

كما يتيح تحديث "واتساب" أيضًا ميزة جديدة كليًّا، وهي ما أطلق عليها "معلومات إعادة التوجيه"، والتي توفر للمستخدم إمكانية التحكم في الرسائل التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات.

وسيوفر "واتساب" لأي مستخدم معرفة عدد مرات إعادة توجيه وإرسال الرسالة نفسها.

ويوفر تحديث "واتساب" الجديد كذلك، تقنية جديدة ثالثة، أطلق عليها "صورة داخل صورة"، والتي تتيح عرض مقاطع الفيديو في نافذة عائمة صغيرة عند التبديل بين الرسائل؛ مما يتيح لك التنقل داخل التطبيق من دون مقاطعة تشغيل الفيديو.

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