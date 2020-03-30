شرطة الجوف تعلن القبض على أشخاص خالفوا "منع التجول"

متحدث شرطة المنطقة: تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا، بتصوير مخالفتهم لأمر منع التجول وعدم مبالاتهم بالالتزام بالأمر ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث: تم توقيفهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.