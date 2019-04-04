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على صلة بإيران.. اعتقال إرهابي حاول اغتيال شخص بارز في باكستان

الموقوف يعمل بقنصلية طهران في مدينة كراتشي جنوبي باكستان

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني إرهابياً يعمل بالقنصلية العامة الإيرانية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، على خلفية تورطه في محاولة اغتيال أحد الشخصيات البارزة في باكستان.

وأوضحت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية أن الإرهابي المعتقل تم اعتقاله؛ لتورطه في محاولة الاغتيال في 22 مارس الماضي بمدينة كراتشي.

وأضافت أن التحقيقات مع الإرهابي المعتقل كشفت عن معلومات مثيرة للغاية.

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على صلة بإيران.. اعتقال إرهابي حاول اغتيال شخص بارز في باكستان
سبق

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني إرهابياً يعمل بالقنصلية العامة الإيرانية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، على خلفية تورطه في محاولة اغتيال أحد الشخصيات البارزة في باكستان.

وأوضحت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية أن الإرهابي المعتقل تم اعتقاله؛ لتورطه في محاولة الاغتيال في 22 مارس الماضي بمدينة كراتشي.

وأضافت أن التحقيقات مع الإرهابي المعتقل كشفت عن معلومات مثيرة للغاية.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
02:07 PM

على صلة بإيران.. اعتقال إرهابي حاول اغتيال شخص بارز في باكستان

الموقوف يعمل بقنصلية طهران في مدينة كراتشي جنوبي باكستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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3,503

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني إرهابياً يعمل بالقنصلية العامة الإيرانية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، على خلفية تورطه في محاولة اغتيال أحد الشخصيات البارزة في باكستان.

وأوضحت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية أن الإرهابي المعتقل تم اعتقاله؛ لتورطه في محاولة الاغتيال في 22 مارس الماضي بمدينة كراتشي.

وأضافت أن التحقيقات مع الإرهابي المعتقل كشفت عن معلومات مثيرة للغاية.

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