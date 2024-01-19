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بالورد والهدايا .. شاهد كيف استقبل "مرور الباحة" الطلاب

انتشار أغلب الدوريات بالمواقع والمحاور واللفتة تثير الإعجاب

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في التقاطعات والطرق، واستقبلت الطلاب والطالبات، صباح اليوم الأحد، بالورد والهدايا، ووزعتهم على المركبات في الشوارع والطرق بمناسبة بداية الفصل الدراسي الجديد. ‏

ونالت هذه اللفتة إعجاب المواطنين وثناءهم، وقدَّموا شكرهم لرجال المرور؛ حيث انتشرت أغلب دوريات المرور الرسمية والسرية والدرّاجات النارية في المحاور الرئيسة والمواقع التي قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الفجر الأولى.

دوريات المرور منطقة الباحة بداية الفصل الدراسي الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالورد والهدايا .. شاهد كيف استقبل "مرور الباحة" الطلاب
سبق

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في التقاطعات والطرق، واستقبلت الطلاب والطالبات، صباح اليوم الأحد، بالورد والهدايا، ووزعتهم على المركبات في الشوارع والطرق بمناسبة بداية الفصل الدراسي الجديد. ‏

ونالت هذه اللفتة إعجاب المواطنين وثناءهم، وقدَّموا شكرهم لرجال المرور؛ حيث انتشرت أغلب دوريات المرور الرسمية والسرية والدرّاجات النارية في المحاور الرئيسة والمواقع التي قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الفجر الأولى.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:51 PM

بالورد والهدايا .. شاهد كيف استقبل "مرور الباحة" الطلاب

انتشار أغلب الدوريات بالمواقع والمحاور واللفتة تثير الإعجاب

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
8
4,538

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في التقاطعات والطرق، واستقبلت الطلاب والطالبات، صباح اليوم الأحد، بالورد والهدايا، ووزعتهم على المركبات في الشوارع والطرق بمناسبة بداية الفصل الدراسي الجديد. ‏

ونالت هذه اللفتة إعجاب المواطنين وثناءهم، وقدَّموا شكرهم لرجال المرور؛ حيث انتشرت أغلب دوريات المرور الرسمية والسرية والدرّاجات النارية في المحاور الرئيسة والمواقع التي قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الفجر الأولى.

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