النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفضلي" يرأس وفد السعودية في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني"

يستهدف عرض الفرص المتاحة بقطاعات "الزراعة - المعادن – النفط"

يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غدًا وفد السعودية المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني)، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.

من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الملتقى الذي يستمر يومين يأتي امتدادًا للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية؛ لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، والقوانين المصاحبة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفضلي" يرأس وفد السعودية في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني"
سبق

يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غدًا وفد السعودية المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني)، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.

من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الملتقى الذي يستمر يومين يأتي امتدادًا للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية؛ لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، والقوانين المصاحبة لها.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
11:16 PM

"الفضلي" يرأس وفد السعودية في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني"

يستهدف عرض الفرص المتاحة بقطاعات "الزراعة - المعادن – النفط"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
0
1,155

يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غدًا وفد السعودية المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني)، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.

من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الملتقى الذي يستمر يومين يأتي امتدادًا للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية؛ لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، والقوانين المصاحبة لها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة